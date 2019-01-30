МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк разместит еврооблигации в объеме 10 миллиардов рублей с доходностью в размере 9,35% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в августе 2022 года составлял около 9,5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до 9,35-9,4% годовых.

По последним данным, спрос на евробонды превысил 28 миллиардов рублей.

Организаторами размещения выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.