МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Радиотехбанка, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком законов РФ. В частности, кредитная организация нарушала закон "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО НКБ "Радиотехбанк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому всем вкладчикам банка, в том числе ИП, предусмотрена выплата возмещения в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.Выплаты начнутся 14 февраля.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря 2018 года банк занимал 270 место в банковской системе РФ с активами в размере 4,4 млрд рублей, собственные средства составляли 471,3 млн рублей, вклады — 2,3 млрд рублей.