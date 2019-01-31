МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России ведет диалог с участниками рынка, чтобы тарифы для физлиц по картам "Мир" были ниже по сравнению с картами международных платежных систем, сообщила в интервью газете "Ведомости" первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Это карта с более низкими тарифами, чем по картам международных платежных систем. И банки должны продавать пакеты услуг по картам "Мир" по более низким ценам. Не все это делают. И мы взаимодействуем с банками по этому вопросу", — сказала Скоробогатова в интервью изданию.

"Мы пока только обсуждаем это. И я думаю, достижение взаимовыгодных условий сотрудничества возможно", — ответила первый зампред регулятора на вопрос, будут ли банки обязаны снизить тарифы по картам "Мир".

При этом она подчеркнула, что тарифы по картам "Мир" для самих банков ниже на 10-15%, чем у международных платежных систем.

По словам Скоробогатовой, национальная карта занимает значимую долю на российском рынке безналичных платежей: порядка 15% в обороте оплаты товаров и услуг, и выпущено уже 54 миллиона карт. В стратегии Национальной системы платёжных карт (НСПК) на очередные три года планируется, что доля рынка по объему платежей с картами "Мир" составит не менее 30%, напомнила она.