МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 18%, до 2,977 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,3 доллара против 1,07 доллара в прошлом фингоду. Выручка Visa достигла 5,506 миллиарда долларов, что на 13% больше показателя за отчетный период прошлого фингода.

"Мы добились высоких результатов за первый квартал финансового года, обеспечив рост выручки на 13% и рост прибыли на акцию на 21%, и это на фоне неопределенной геополитической обстановки", — приводятся в отчетности слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.).

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.