МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. С 31 января россияне смогут узнать свой личный кредитный рейтинг, который банки оценивают прежде чем предоставить деньги в долг. Данная информация уже имеется в распоряжении кредитных организаций, но гражданам она становится доступной впервые. Кредитный рейтинг учитывает все факторы, связанные с долгами человека – наличие просрочек, уровень долговой нагрузки и даже то, насколько давно он начал кредитоваться.

Согласно ФЗ "О кредитных историях", с сегодняшнего дня персональный рейтинг банки должны выдавать заемщику вместе с кредитным отчетом. Выглядит он в виде балла – чем выше, тем надежнее. Получить такой отчет россияне по закону могут бесплатно два раза в год – в бумажной и электронной формах. Можно запросить отчет дистанционно, например, в личном кабинете банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По данным Объединенного кредитного бюро, высокий кредитный рейтинг имеют 78% россиян. Еще у 9% средний рейтинг, а у 13% — низкий. Больше всего граждан с высоким рейтингом в Москве, Чукотском АО и Рязанской области. По низкому рейтингу лидируют Тыва, республика Алтай и Карачаево-Черкесия.

СЛОЖНОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ

Опрошенные "Прайм" эксперты пока затрудняются предположить, как новация будет работать. Сейчас на сайте НБКИ и в других каналах обслуживания граждане смогут получить только кредитные отчеты, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Мы подозреваем, что индивидуальный рейтинг — нечто похожее по смыслу на наши скоринги, которые мы делаем для кредиторов. Вместе с тем, скоринг (рейтинг) у нас не один. Существуют разные скоринги по различным кредитным продуктам, соответственно, методика для расчетов также не одна. Поэтому, кредитный скоринг нельзя приравнять к индивидуальному рейтингу", — рассуждает он.

Для того чтобы показывать гражданину индивидуальный кредитный рейтинг, надо для начала получить соответствующую методику его расчета. НБКИ в настоящее время считает скоринги для кредиторов и выдает только им. Кредиторам скоринги необходимы для управления рисками: при рассмотрении кредитных заявок и принятия решения по ним, при оценке качества действующего кредита.

При этом для разных целей и типов кредитов могут применяться разные скоринги. Основная (но не единственная) цель скорингов — определение вероятности дефолта по кредитам. Рассчитываются такие скоринги по методике НБКИ, рассказал эксперт.

"Иными словами, поскольку такая норма вводится, то, по логике, вопрос о единообразии методики расчета и присвоения кредитного рейтинга гражданину является самым главным. Ведь если единой методики не будет, то запутаются все — начиная с банков и заканчивая заемщиками", — указал он.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ

Эксперты, подчеркивают, что информация о кредитном рейтинге никак не повлияет на решение о выдаче займа. Даже высокий рейтинг – отнюдь не гарантия одобрения, поскольку финальное решение о выдаче и условиях остается за банком. Те, в свою очередь, имеют дополнительные источники сведений о заемщике, не включенные в состав кредитной истории. Это данные о доходах, контактная информация, история трудоустройства и даже странички в социальных сетях.

"Это необходимо с точки зрения финансовой дисциплины и грамотности граждан", — полагает руководитель аудиторской компании "АИП" Сергей Елин. Сейчас многие подходят к этому вопросу безответственно – принимая решение обратиться за кредитом, не оценивают ни соотношение доходов и расходов, ни возраст, ни положение на рынке труда. Возможно, имея на руках такой рейтинг, люди увидят себя глазами кредитора и воздержаться от того, чтобы брать непосильный заем или набирать несколько кредитов.

Такой подход позитивно скажется и на уровне закредитованности, который неуклонно растет, уверен эксперт. По данным ЦБ, объем розничного кредитования граждан за минувший год увеличился почти на четверть. Регулятор пока не видит рисков, но опасается значительного "перегрева" кредитного рынка в будущем.

Еще одним плюсом является то, что люди теперь смогут узнать, из-за чего им отказывают в кредитах. Банки делают это без объяснения причин, но после появления кредитного рейтинга, информация станет прозрачнее. "Пока мы еще не видели, как это работает, но могу предположить, что либо будет общая "горячая линия", либо каждый банк кратко пояснит свое решение в выписке к рейтингу. В любом случае, это несложно", — считает Елин.

КАК УЛУЧШИТЬ РЕЙТИНГ

Улучшить плохой рейтинг возможно, но не одномоментно. Для этого необходимо брать небольшие суммы в банках и добросовестно погашать их. Таким образом, старые просрочки хоть и останутся в истории, но будут уравновешены новыми позитивными данными, и рейтинг станет средневзвешенным.

Общий совет банален – стараться соблюдать обязательства по кредитным договорам, то есть погашать кредиты вовремя и в полном объеме. Тогда и рейтинг гипотетически будет постепенно улучшаться, говорит Волков.

"А вообще, на наш взгляд, с введением кредитного рейтинга принципиальным образом для заемщиков ничего не изменится. Просто теперь гражданин получит возможность узнать, что, исходя из своей текущей кредитной истории, у него имеется некий кредитный рейтинг в некоем цифровом выражении", — заключил он.