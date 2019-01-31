МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Русского ипотечного банка" (Москва), лишившегося лицензии в ноябре прошлого года, составила 1,81 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 7,792 миллиарда рублей, обязательства — 9,602 миллиарда рублей.

"Русский ипотечный банк" 16 ноября сообщил, что перестал проводить переводы и платежи. А с 23 ноября Банк России отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций.

По данным ЦБ, банк не исполнял обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган, тем самым нарушая требования законодательства РФ и нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 179-е место в банковской системе РФ.