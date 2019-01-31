ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Ситуация на рынке потребительского кредитования требует особого внимания Банка России — бурный рост этого сегмента может создать угрозу для финансовой стабильности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Конечно, особое внимание требует ситуация на рынке потребительского кредитования. Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен с точки зрения самих заемщиков", — сказала она на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

Набиуллина отметила, что потребительский кредит должен помогать россиянам повысить качество жизни уже сегодня, но при этом население должно учитывать свои возможности расплачиваться по кредитам, чтобы не оказаться в долговой яме. "Поэтому мы здесь применяем регулятивные меры для того, чтобы этот риск не реализовывался", — подчеркнула она.

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