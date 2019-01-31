ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Банк России в 2019 году планирует увеличить долю операций по картам "Мир" в общем объеме операций до 21%, говорится в презентации первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

"С точки зрения НСПК наши цифры целевые — это порядка 67 миллионов карт, и по объему — мы хотели одну пятую объема видеть как объем операций, который приходится на НСПК. Мы понимаем, что для этого уже все есть", — прокомментировала она, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Скоробогатова в интервью газете "Ведомости" в четверг говорила, что национальная карта занимает значимую долю на российском рынке безналичных платежей: порядка 15% в обороте оплаты товаров и услуг, и выпущено уже 54 миллиона карт. В стратегии НСПК на очередные три года планируется, что доля рынка по объему платежей с картами "Мир" составит не менее 30%, напомнила она.