МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за декабрь 2018 года сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с ноябрем — до 24,4% по состоянию на 1 января 2019 года, следует из материалов Банка России.

Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 мая 2016 года — 22,6%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 января до 1,79 триллиона рублей с 1,798 триллиона рублей на 1 декабря, или на 8 миллиардов рублей.

В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 января вырос до 7,325 триллиона рублей с 7,287 триллиона на 1 декабря.