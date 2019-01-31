ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Банк России будет проводить работу в специальной группе совместно с банками, направленную на разработку и последующее внедрение нового подхода к оценке кредитного риска в рамках приоритетной задачи "освобождения" банковского капитала для кредитования реального сектора экономики, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Наиболее приоритетная задача в части банковского регулирования в 2019 году будет задача обеспечения возможности освобождения капитала банков для кредитования национальной экономики. Это приоритет номер один для нас. В связи с этим мы будем проводить вместе с вами очень интенсивную работу. Мы на совете ассоциации договорились о создании отдельной рабочей группы, которая будет работать в постоянном режиме, по разработке и внедрению в российское регулирование нового подхода к оценке кредитного риска", — сказала Поздышев.