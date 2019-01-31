ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хочет в течение ближайших года-полутора полностью отказаться от услуг банков-агентов при выплатах страховых возмещений клиентам рухнувших банков, перечисляя средства напрямую из фонда на счета клиентов, сообщил глава госкорпорации Юрий Исаев.

"Идеологически мы считаем, что мы должны работать без банков-агентов при выплате страхового возмещения, осуществляя транзит этих средств непосредственно из фонда АСВ на те счета, которые наши вкладчики укажут. У нас, в общем-то, все необходимые решения уже есть, осталось только увязать технологию и законодательство", — сказал Исаев, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами.

"Я думаю, что это вопрос года-полутора. При любом страховом случае мы будем, во-первых, на указанный счёт (платить — ред.), во-вторых, делать это быстрее: не в течение 12 дней, как это сейчас, а за два-три дня", — уточнил он.