ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, до 63 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил где-то, по нашим оценкам, 63 миллиарда рублей против 77 миллиардов рублей в предыдущий год", — сказал он, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

По оценке ЦБ, в абсолютных цифрах в 2016 году объем незаконного вывода средств за рубеж составил чуть больше 180 миллиардов рублей, в 2017 году — 78 миллиардов рублей.

Скобелкин также сообщил, что объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ по итогам 2018 года сократился в 1,8 раза, до 177 миллиардов рублей.

"За прошлый год в 1,8 раз сократился объем обналичивания денег в банковском секторе — с 326 до 177 миллиардов рублей. Это очень хороший показатель", — отметил он, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

В прошлом году Скобелкин, также на традиционной встрече в пансионате "Бор", рассказал, что ЦБ удалось за пять лет добиться снижения незаконного обналичивания средств более чем в 3,5 раза.

При этом объем незаконного обналичивания через неорганизованные рынки в России составляет более 100 миллиардов рублей в год, заявил он.

"Мы обнаружили достаточно серьезную схему "серого" импорта, который заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья — огромные деньги, это очень серьезный бизнес, который мы сейчас совместно с соответствующими структурами, включая налоговую службу, МВД, ФСБ будем решать. Наша работа получила определенное одобрение. Это очень большой теневой бизнес, очень масштабный по своему размаху, объему и финансовой составляющей", — ответил он на вопрос о выявлении незаконного обналичивания через торговые точки.

"В годовом исчислении более 100 миллиардов рублей через неорганизованные рынки", — уточнил Скобелкин общий масштаб такого незаконного обналичивания.