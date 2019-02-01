МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка — Deutsche Bank — по итогам 2018 года составила 341 миллион евро против убытка в 735 миллионов евро в 2017 году, следует из финансовой отчетности компании.

Банк впервые с 2014 года зафиксировал чистую прибыль по итогам года.

Чистая прибыль банка, приходящаяся на акционеров, составила 267 миллионов евро против убытка в 751 миллион евро годом ранее. При этом аналитики Wall Street Journal ожидали прибыль на уровне 345 миллионов евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,01 евро против 0,53 евро по итогам 2017 года. Выручка при этом сократилась на 4,3% — до 25,316 миллиарда евро.

Чистый убыток Deutsche Bank за четвертый квартал сократился почти в 6 раз год к году — до 409 миллионов евро. Разводненный убыток на акцию составил 0,2 евро против 1,15 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка сократилась на 2,4% — до 5,575 миллиарда евро. Выручка подразделения продаж и торговых операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютами упала в четвертом квартале на 23% в годовом выражении, до 786 миллионов евро.

"В 2019 году мы ставим цель не только сократить расходы, но и провести целенаправленные инвестиции в рост", — приводятся в релизе к отчетности слова главного исполнительного директора Deutsche Bank Кристиана Сьювинга (Christian Sewing).

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.