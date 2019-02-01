МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк, в пятницу объявил о повышении ставок базовой и онлайн-линейки рублевых вкладов на 0,15-0,6 процентного пункта.

"Сбербанк повышает ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта", — отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

Последний раз Сбербанк повышал ставки по рублевым вкладам в октябре прошлого года. Тогда ставки выросли также по всей линейке вкладов на 0,15-0,5 процентного пункта. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15% годовых.

Кроме того, ставки по всем вкладам для физлиц в рублях повысил Альфа-банк — в среднем на 0,2 п.п. Ставки повышены на сроки привлечения денежных средств от 1 года до 3 лет, говорится в сообщении банка.