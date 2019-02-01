МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Страховая компания "Капитал-Лайф" сдала лицензии Банка России на страхование, ее деятельность планово завершена в связи с передачей портфеля головной компании — страховщику "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ), сообщила пресс-служба компаний.

"Капитал-Лайф" обладала лицензиями на добровольное страхование жизни и добровольное личное страхование. Все права и обязанности по договорам "Капитал-Лайф" в полном объеме перешли к КЛСЖ еще в середине декабря минувшего года.

"31 января 2019 года ООО "СК "Капитал-Лайф" добровольно отказалась от лицензий Банка России в рамках консолидации бизнеса в материнской компании — ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни". Страховая деятельность ООО "СК "Капитал-Лайф" планово завершена", — сообщили в пресс-службе.

Компания "Капитал Лайф Страхование Жизни", бывшая "РГС-Жизнь", прошла ребрендинг в сентябре 2018 года. Еще до этого компания купила страховщика "Капитал-Лайф", который раньше назывался "Открытие Страхование Жизни". Как стало известно в октябре, в рамках ребрендинга все бизнес-процессы группы компаний будут объединены в ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни".