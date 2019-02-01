МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку совокупной разницы между величиной обязательств и активов московского "Банка торгового финансирования" (БТФ), лишившегося лицензии в сентябре, в 6,6 раза, до 537,8 миллиона рублей, следует из материалов регулятора.

Активы банка по результатам обследования составили 2,609 миллиарда рублей, обязательства — 3,146 миллиарда рублей.

В ноябре регулятор сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составляет 81,821 миллиона рублей.

Банк России с 28 сентября отозвал лицензию у "Банка торгового финансирования" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2018 года занимал 292-е место в банковской системе РФ.