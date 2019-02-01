МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в 2018 году выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 256,6 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

По итогам 2017 года чистая прибыль банка по РСБУ выросла на 49% и составила 104,11 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.