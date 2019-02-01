МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России подозревает бывшее руководство московского Инкаробанка, у которого ранее отозвал лицензию, в выводе активов, сообщает регулятор.

"Временная администрация… установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования, а также путем приобретения неликвидных ценных бумаг компаний, имеющих сомнительную платежеспособность", — говорится в сообщении.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.

В декабре регулятор сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов Инкаробанка составила 2,769 миллиарда рублей. Как отмечалось, активы банка по результатам обследования составили 146,442 миллиона рублей, обязательства — 2,916 миллиарда рублей.

Банк России с 31 октября отозвал лицензию у Инкаробанка в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 340-е место в банковской системе РФ.