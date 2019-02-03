МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Deutsche Bank принял решение отказать в марте 2016 года в выдаче займа компании Trump Organization, передает The Wall Street Journal.

Собственником данной фирмы является президент США Дональд Трамп.

Банк, как отмечается, решил не расширять связи с Трампом. На тот момент он был кандидатом в президенты Америки. Сама же компания Trump Organization планировала направить заемные деньги на нужды гольф-клуба, расположенного в Шотландии. В кредитной организации усомнились в реальных намерениях фирмы в вопросе вложения этих средств. В качестве предположения высказывалось мнение о том, что деньги будут направлены на избирательную кампанию.

Между тем в Палате представителей уже заявили, что ведутся соответствующие консультации с Deutsche Bank, проверяются все транзакции, связанные с Трампом.