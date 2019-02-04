МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли не прислушалось к просьбе ритейоеров ввести ограничения комиссий, которые магазины выплачивают за прием карт. Российские ритейлеры интересуются возможностями оплаты покупок по QR-коду

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ведомство, ссылаясь на "международный опыт", считает, что последствия государственного регулирования эквайринга могут оказаться "неоднозначны" и привести к удорожанию банковского обслуживания для граждан.

Комиссии, которые ритейлеры платят за обслуживание карт, банки часто тратят на программы лояльности и кешбэк для держателей "пластика". Ограничение комиссий в свою очередь может привести к сокращению таких программ. При этом не очевидно, пишет газета, что шаг навстречу ритейлерам привел бы к снижению цен для потребителей.

Ритейлеры, которые настаивают на ограничении комиссий за эквайринг, ссылаются на международный опыт: размер взаимообменной комиссии interchange fee, которая делится между банком-эквайером, эмитентом и платежной системой, в Евросоюзе составляет максимум 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных. На территории России этот размер никак не ограничен и в среднем составляет в 1,5%.