МОСКВА, 4 фев — Dow Jones. Эксперты конгресса США ожидают, что комитет по финансовым услугам палаты представителей изучит попытки Deutsche Bank AG, предпринятые после президентских выборов 2016 года, избавиться от кредита, выданного крупному российскому госбанку — ВТБ.

В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что, согласно документам и информированным источникам, Deutsche Bank, стремившийся сократить свои позиции в России в конце 2016 года, пытался продать кредит на 600 млн долларов, выданный группе ВТБ.

В декабре 2016 года немецкий банк продал задолженность на 300 млн долларов из этой суммы российскому Альфа-банку. Согласно документам и источникам, оставшуюся часть займа Deutsche Bank продать не смог, и ВТБ погасил ее в августе 2017 года.

Попытки Deutsche Bank избавиться от кредита ВТБ, о которых он ранее не сообщал, были связаны с тем, что немецкий банк опасался своих финансовых контактов с Россией, которую разведывательные службы США обвинили во вмешательстве в ход президентских выборов 2016 года еще до того, как избирательная кампания завершилась. Банк стремился свести до минимума связи с российскими организациями и сокращал активы, чтобы укрепить собственную денежную позицию.

Deutsche Bank считал финансирование, предоставленное ВТБ, стандартным межбанковским кредитом, выданным в долларах США, сообщили источники. ВТБ указал в заявлении для WSJ, что этот кредит "был выдан на нужды бизнеса управления казначейскими операциями банка".

Разведывательные службы США 6 января 2017 года официально обвинили российское правительство во вмешательстве в выборы в США в пользу республиканского кандидата Дональда Трампа, давнего клиента Deutsche Bank.

В марте 2016 года Deutsche Bank, согласно документам и источникам, отклонил просьбу Trump Organization расширить на несколько миллионов долларов кредит для Trump National Doral, гольф-отеля Трампа по Флориде, отчасти из-за опасений насчет недостаточности информации о конечном назначении кредита. Представитель Deutsche Bank отказалась прокомментировать этот шаг.

Комитет по разведке и комитет по финансовым услугам палаты представителей США, контролируемые демократами, расследуют финансовые сделки Deutsche Bank в рамках более общих усилий по изучению любых связей Трампа с Россией.

Представитель комитета по финансовым услугам в воскресенье отказалась от комментариев. Deutsche Bank уже получил информационные запросы от обоих комитетов. Представитель банка в воскресенье заявила, что банк ведет "продуктивный диалог" с этими комитетами и "намерен предоставить соответствующую информацию".

"Ни один из филиалов Группы ВТБ никогда не имел никаких деловых отношений с Трампом, его представителями или какими-либо аффилированными с ним компаниями", — заявил ВТБ. И хотя Трамп подписал протокол о намерениях с одной из российских девелоперских компаний в октябре 2015 года, эти намерения не осуществились.

— Авторы Jenny Strasburg, jenny.strasburg@wsj.com, Rebecca Ballhaus, Rebecca.Ballhaus@wsj.com, Dustin Volz, dustin.volz@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ