МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без изменения свое решение о законности приказа Центробанка от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Столичный арбитраж в понедельник отказал "Югре" в лице ее бывшего руководства в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление экс-руководства "Югры", требовавшего как признать недействительным приказ об отзыве лицензии, так и восстановить лицензию. Впоследствии это решение подтвердили арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций, а также Верховный суд РФ, который отклонил кассацию "Югры", просившей пересмотреть дело.