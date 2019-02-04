МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Около 16% заемщиков в России на начало 2019 года испытывали сложности с исполнением обязательств по своим кредитам, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россияне в 2018 году стали хуже обслуживать ипотечные кредиты

"По состоянию на 1 января 2019 года в базе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) собраны кредитные истории 96 миллионов россиян… При этом на начало 2019 года около 16% заемщиков испытывали сложности с исполнением обязательств по договорам кредита (займа)", — сказано в документе.

Отмечается, что остальные 84% заемщиков, или около 81 миллиона человек, вносили платежи вовремя и в полном объеме. В целом же, по данным БКИ, доля заемщиков хорошего кредитного качества увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года на 10,2%, или на 7,5 миллиона заемщиков.

Аналитики также подметили, что кредитное качество заемщиков отличается по типам действующих обязательств: чем больше кредит по сумме и длительнее по срокам, тем кредитное качество заемщиков лучше. "Например, среди заемщиков, имеющих действующие микрозаймы, 0,8% имеют кредитную историю отличного кредитного качества, а среди ипотечных заемщиков – 29,7%", — указали они.

"Все больше российских заемщиков ответственно подходит к обслуживанию кредитных обязательств. Развитие розничного кредитования сопровождается ростом востребованности кредитной информации и различных прогнозных инструментов из НБКИ… Институт бюро кредитных историй в очередной раз доказывает свою эффективность и необходимость для повышения финансовой дисциплины, ответственности и осознанности в использовании финансовыми инструментами всеми гражданами страны", — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Россияне с 31 января вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй могут, получив отчет о своей кредитной истории, узнать личный кредитный рейтинг, который выдается в виде балла: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.