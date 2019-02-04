МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Банк России подозревает бывшее руководство Тагилбанка, у которого ранее отозвал лицензию, в выводе активов путем отчуждения недвижимости, сообщает регулятор.

"Временная администрация… установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования и заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства", — говорится в сообщении.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,038 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,142 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 104 миллиона рублей.

Банк России отозвал лицензию у Тагилбанка 20 июля 2018 года. Как отмечал регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, регулятором было установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. В октябре арбитражный суд Свердловской области постановил признать Тагилбанк банкротом и открыть в нем конкурсное производство.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Тагилбанк на 1 июля занимал 409-е место в банковской системе РФ.