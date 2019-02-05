МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Поиск организаторов финансовых пирамид всегда был сложной задачей для Банка России, но в прошлом году регулятор качественно изменил подход к этой работе, и теперь количество выявляемых незаконных финансовых организаций существенно выросло. О том, как мошенники пытаются заработать на обломках пирамиды "Кэшбери", как с подобными явлениями борется ЦБ, как помогает в поиске мошеннических сайтов робот, а также об ответственности распространения рекламы недобросовестных форекс-дилеров, в интервью агентству "Прайм" рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

- Расскажите, пожалуйста, об итогах года. Сколько финансовых пирамид было выявлено в 2018 году департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России? Насколько их количество выросло/уменьшилось по сравнению с предыдущим годом? С чем это связано? Сколько дел было передано в следственные органы?

— За период с 2015 по 2018 год было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году — 200 таких организаций, в 2016 году — 180, в 2017 – 137, в 2018 году — 168.

Эта цифра — 168 пирамид – не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций. Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам. Сейчас в Банке России действует модель, которая позволяет непрерывно мониторить рынок, выявлять и расследовать деятельность финансовых пирамид и достаточно быстро реагировать на появляющиеся новые "проекты", в том числе в интернете.

Все материалы по выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граждан.

При этом за прошлый год 72 пирамиды были созданы в форме ООО, 58 — под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооператива, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.

- Закончилась ли история с "Кэшбери" или продолжают появляться новые потерпевшие?

— Мне бы хотелось сказать, что закончена, но, к сожалению, на обломках большой финансовой пирамиды, как правило, возникают более мелкие. Как последователи, которые предлагают некую новую псевдоинвестиционную идею, так и мошенники пытаются заработать на прежней схеме. Они обещают вернуть ваши деньги якобы за вполне скромную сумму, организовать судебный процесс с гарантией возврата ваших инвестиций в пирамиду и придумывают другие ухищрения. Их принцип — почему бы не поживиться, если пока есть такая возможность.

- Как организаторам "Кэшбери" удалось добиться такой популярности компании?

— Лавинообразный интерес к "Кэшбери" создавался как за счет активного размещения информации скоординированными группами в социальных сетях, так и за счет создания имиджа компании через рекламу, в том числе — достаточно известными медийными лицами. Создатели подобных пирамид обычно используют для вовлечения людей социальную инженерию. Принцип один: надо внушить людям, что компания бурно растёт якобы за счёт какой-то сверхновой, суперсовременной идеи, о которой больше никто не знает, а она приносит небывало высокую доходность. При этом у организаторов на самом деле отсутствуют какие-либо обязательства перед инвесторами. И хотя они могут даже утверждать, что вложения застрахованы, заключать формальные договоры, потом оказывается, что в договорах ни слова нет про возврат средств. Причём, как в случае с "Кэшбери", деньги переводятся даже не на счет компании, а на счета неких физлиц.

"Последователи" до какого-то момента продолжают верить в легенду о том, что все будет хорошо, им будут выплачиваться деньги. Но рано или поздно наступает крах.

- Насколько тяжело выявить организаторов финансовых пирамид?

— Это, наверное, самая тяжелая задача, на решение которой нацелена наша работа.

Но, во-первых, с запуском Центра компетенции и отделов у нас увеличился потенциал замера деятельности финансовых пирамид. Сотрудники на местах владеют ситуацией в регионах, видят, что там происходит. Офф-лайн нелегальные организации выявляются также с помощью граждан, средств массовой информации — немаловажного для нас источника, потому что, как правило, журналисты неплохо сами прорабатывают информацию.

А второй канал — это интернет-поиск компаний, действующих в он-лайне. Здесь мы разработали модель поиска с использованием технологии bigdata.

Для того чтобы установить настоящих организаторов пирамиды, необходимо проанализировать большое количество информации, в том числе — в отношении юридических и физических лиц, действующих не только в пределах Российской Федерации, но и из-за рубежа. Поэтому мы активно работаем с иностранными регуляторами финансовых рынков в рамках IOSCO.

- Как именно вы вычисляете мошенников в интернете?

— Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого "посетителя" реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией.

После того, как зафиксирована компания, проявившая к нему интерес, мы анализируем, является ли организация легальной или нет. Здесь очень важно не ошибиться, чтобы не создавать сложности нормальному легальному бизнесу — наша задача сначала отсечь "легалов". Кроме того, мы оцениваем, на кого работают эти компании, на какие слои населения нацелены, чтобы по возможности предупредить их бурную рекламную деятельность. Поэтому, помимо обращения в правоохранительные органы, мы работаем и с каналами распространения этой информации.

Часто за сайтами разных на первый взгляд финансовых пирамид и нелегалов стоит один и тот же источник, фактический бенефициар. Робот дает возможность это понять — обработав массив данных, вычислить, откуда идет информация, рекламный поток, куда уходят потенциальные деньги, стекающиеся на разные площадки. Таким образом, больше возможностей быстрее купировать проблему.

- Сколько времени у вас уходит на блокировку сайтов нелегальных компаний и пирамид?

— Ресурсы, которые предлагают нелегальные финансовые услуги и находятся в доменных зонах РУ, РФ, SU, то есть в России, есть возможность разделегировать (прекратить доступ к ним – ред.) достаточно быстро. Это сайты организаций, деятельность которых подпадает под лицензирование, но у них лицензий нет: лже-страховщиков, лже-банков, организаций, незаконно использующих статус МФО.

Если же речь идет о финансовых пирамидах, процедура значительно сложнее. Сначала нам необходимо для прекращения работы таких сайтов обратиться в прокуратуру. Прокуратура прорабатывает обращение и по итогам его рассмотрения направляет иск в суд. Затем суд в случае положительного решения направляет его в Роскомнадзор, который и должен заблокировать ресурс.

И фактически за все это время – 4-6 месяцев в лучшем случае — организаторы финансовых пирамид успевают снять все сливки и распрощаться со своей паствой. Ведь владельцы сайтов тоже знают об иске. И всегда могут принять решение о перебросе активности на другие площадки. Причем организаторам финансовых пирамид достаточно просто перекинуть трафик с одного сайта на другой, даже не изменяя картинки, не изменяя легенды — просто привлекать людей на новый сайт или вообще организовать размещение этих площадок за пределами российских доменов РУ, РФ, SU.

- В Государственной думе первое чтение прошел законопроект о досудебной блокировке Банком России мошеннических сайтов. Он вам поможет?

— Законопроект по возможности внесудебной блокировки сайтов финансовых пирамид, который сейчас рассматривается в Государственной думе, должен повысить скорость блокировки в разы. Предусматривается, что Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим мотивированным решением. И такого обращения будет достаточно для блокировки сайта. Это позволит избавиться от дублирования излишних бюрократических процедур, предусмотренных действующим порядком, и блокировать реальные действующие финансовые пирамиды. Подчеркиваю: действующие пирамиды, а не их остатки.

Проблема блокировки связана не только с пирамидами, но и с другой нелегальной деятельностью на финансовых рынках. Законопроект позволит фактически перекрыть доступ пользователей с территории Российской Федерации к предложениям финансовых услуг, которые делают из зарубежной юрисдикции организации, не имеющие российской лицензии. Это очень важно.

- Какие финансовые сферы вы имеете в виду?

— Например, псевдоброкеры, компании, которые продают "левые" полисы ОСАГО и каско, форекс-дилеры без лицензии Банка России.

- Сколько сайтов нелегальных форекс-дилеров выявил Банк России?

— В 2018 году 223 сайта, за два года – 352 сайта. БOльшая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке, остальные сайты нелегальных форекс-дилеров разделегированы через регистраторов доменных имен.

Я считаю, мы в этом отношении поработали неплохо. Выдачи нелегальных форексеров, которые занимались откровенным одноразовым фишингом — дешевых, сделанных "на коленке" сайтов – сейчас практически прекратились. А раньше они вылезали буквально отовсюду.

Значительно сократилось и количество компаний с зарубежными лицензиями, предлагающих услуги российским гражданам. Многие из них сами заблокировали доступ на свои сайты с территории РФ. Это произошло, в том числе, благодаря нашей совместной работе с регуляторами иностранных финансовых рынков, являющихся подписантами IOSCO MMoU. Так, например, регулятор Кипра опубликовал на своем сайте циркуляр со ссылкой на российское законодательство, где говорится о запрете деятельности на территории нашей страны организаций, не имеющих лицензии Банка России. Этот сигнал, как видим, был понят и услышан.

Кроме того, во время наших переговоров возникло предложение инициировать размещении на официальном сайте Банка России специального раздела "Вопрос – ответ", в том числе на английском языке, в котором зарубежные компании могли бы найти всю необходимую информацию о порядке предоставлении финансовых услуг на территории Российской Федерации, а также о соответствующих ограничениях и запретах. Сейчас работаем над этим.

Мы начали в прошлом году взаимодействие с Apple Inc и Google LLC: направили компаниям письма с предложением сотрудничества и просьбой удалить из магазинов ряд приложений, посредством которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории нашей страны. Они высказали готовность к сотрудничеству, а Google LLC даже уже удалило 2 таких приложения. Мы надеемся, взаимодействие продолжится.

- Есть участники форекс-рынка с известными именами и не очень, у которых есть лицензии зарубежных регуляторов или они являются членами Международной финансовой комиссии (The Financial Commission), и они никогда не получали соответствующую лицензию Банка России. Они, может быть, не рекламируют свою деятельность, но их эксперты – иностранцы и граждане РФ — активно дают комментарии в прессе, а компании называют себя "специалистами в области он-лайн торговли", "он-лайн брокерами" или "платформами". У вас к таким компаниям возникают вопросы?

— Вопрос, который вы задали, сейчас не урегулирован. Безусловно, исходя из здравого смысла, подчас заявления таких "специалистов" можно расценивать и как рекламу. Но тут нужно доказать, что за эти комментарии платились деньги.

Это, скорее, вопрос личной репутации, личной ответственности и понимания личной роли в развитии финансового рынка.

К сожалению, бывает, что подобные комментарии дают люди, которые в принципе имели определенный авторитет на рынке, работали раньше в лицензированных инвест-компаниях.

Подобное поведение для меня точно сигнал, что они свою репутацию променяли на сиюминутную прибыль. А для любого аналитика репутация – это главное, его ценят, прежде всего, за независимость, профессиональное суждение. Но если профессиональный аналитик, который великолепно понимает, что к чему на финансовом рынке, дает подобные комментарии, он подрывает свою репутацию и в дальнейшем ему будет сложно ее восстановить.

Кроме того, финансовая чистоплотность важна и для провайдера информации. А средства массовой информации ими как раз и являются. Вы видите, в последнее время возникают скандалы не только вокруг мошеннических компаний, но и вокруг тех, кто их рекламирует. Например, была такая откровенная финпирамида — "Интел Финанс", которая активно рекламировала свои услуги через СМИ, в том числе – популярные в столице газеты. Пирамида "схлопнулась", а в соцсетях сейчас обсуждают деловую репутацию издания, предоставлявшего площадку под рекламу.

Мы, кстати, передавали в ФАС информацию о недобросовестной рекламе "Интела" для принятия мер и сообщили в правоохранительные органы о признаках пирамиды в деятельности компании. Понятно, что в большинстве случаев отделы рекламы просто не знают, что предоставляют газетную площадь мошенникам, но им надо быть более бдительными, щепетильными, потому что в конечном итоге это основа деловой репутации издания.

Здесь же, наверное, уместно сказать и о компаниях, которые активно привлекают людей на зарубежные форекс-площадки под видом обучения. В таком случае доказать их виновность крайне сложно, если не невозможно. С инвестором, как правило, заключается договор гражданско-правового характера (оказания консультационных, инвестиционных и иных услуг), а также подписывается уведомление о рисках, в соответствии с которым он принимает все риски на себя. Перевод денежных средств осуществляет также сам инвестор. То есть формально придраться не к чему. Но всем понятно, что такие организации – это очередной вид шулерства в отношении российских граждан.

Общественная опасность нелегальных форекс-дилеров и откровенных мошенников, действующих под видом оказания услуг на рынке форекс, — это незаконное изъятие денежных средств у инвесторов и подрыв доверия к добросовестным участникам отечественного финансового рынка.

- Под конец года рынок узнал, что Банк России отзывает лицензии у пяти форекс-дилеров, причем в их число попали и три крупнейшие, такие как "Альпари", "Телетрейд" и Forex Club. Также лицензии были аннулированы у компаний "Фикс Трейд" и "Трастфорекс". До 27 января включительно эти компании должны были завершить текущие отношения с клиентами. Значит ли это, что компании должны закрыть свои сайты для клиентов на территории РФ и с какого числа или месяца?

— Да, безусловно. С 27 января любое предложение ими услуг на рынке форекс на территории Российской Федерации, то есть привлечение новых клиентов, является незаконным.

- Еще один блок работы вашего департамента – выявление нелегальных кредиторов. Сколько было выявлено в 2018 году?

— За 2018 год были выявлены 2293 организации, которые осуществляли деятельность нелегальных кредиторов на территории Российской Федерации. Это превышает количество таких организаций, выявленных в 2017 году — 1344 организации. Но как и в случае с пирамидами, рост связан в основном с нашей более активной работой в регионах, созданием специализированных подразделений. Мы понимаем, что на рынке будут появляться новые нелегальные кредиторы – как и другие организации, действующие незаконно. Наша задача – вовремя их обнаружить и сократить время, которое уходит сейчас на прекращение такой деятельности.