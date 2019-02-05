МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в прошлом году уменьшился по сравнению с 2017 годом на 5% — до 49,5 тысячи рублей, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Средний размер лимитов по кредитным картам в 2018 году составил 49,5 тысячи рублей, снизившись при этом на 5% по сравнению с 2017 годом", — сказал он.

При этом, отмечает Волков, если сравнивать четвертый квартал 2018 года с аналогичным периодом 2017 года, то данный показатель, напротив, вырос — на 7,7% и составил 51,3 тысячи рублей. "Почти весь 2017 год показатель среднего размера лимитов рос, достигнув на пике во втором квартале 54,4 тысячи рублей. Однако в четвертом квартале 2017 года средний размер "карточных" лимитов резко упал — до 47,7 тысячи рублей", — пояснил он.

Таким образом, кредитные лимиты растут уже в течение как минимум 12 месяцев, и в четвертом квартале 2018 года вернулись на уровень начала 2017 года.

При этом показатель просроченной задолженности в прошлом году сократился. По данным НБКИ, в 2018 году доля просроченной задолженности по кредитам с использованием кредитных карт свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 16,9%, сократившись на 2,6 процентных пункта.

Ранее Волков рассказал, что российские банки в прошлом году выдали 11,5 миллиона новых карт, что больше показателя 2017 года в 1,6 раза.