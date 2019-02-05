МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Венесуэла в 2018 году погасила 2,3 миллиарда долларов предоплат, полученных от "Роснефти", осталось погасить столько же, говорится в презентации российской компании к отчету по МСФО за девять месяцев текущего года.

Согласно презентации, на 31 декабря 2017 года долг по предоплатам составлял 4,6 миллиарда долларов, а на 31 декабря 2018 года — 2,3 миллиарда долларов. Это основная сумма без учета процентов.

В марте 2018 года вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро говорил, что "Роснефть" выдала венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансов на поставки нефти. Полное погашение ожидается в конце 2020 года.

В презентации "Роснефти" к отчету по МСФО отмечается, что в Венесуэле компания участвует в пяти проектах нефтедобычи с запасами нефти более 80 миллионов тонн (2Р PRMS) и добычей нефти в объеме 3,4 миллиона тонн в доле компании (данные по добыче и запасам приводятся за 2018 год).

Проекты в нефтедобыче с участием "Роснефти" — это Petromonagas (доля российской компании — 40%) Petromiranda (32%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%) и PetroVictoria (40%). Также "Роснефти" принадлежит 100% в газовом проекте по разработке шельфовых месторождений Mejillones и Patao с правом экспорта и условными ресурсами в 85 миллиардов кубометров. Кроме того, российской компании принадлежит 100% в нефтесервисном предприятии Precision Drilling и 51% в еще одной нефтесервисной компании — Perforosven.

"Проекты на территории Венесуэлы осуществляются в соответствии с требованиями применимого к ним законодательства, и соглашения, заключенные в их отношении, являются законными и действительными", — подчеркивается в презентации.