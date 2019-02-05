МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Возврат денег гражданам, пострадавшим от деятельности финансовых пирамид, практически невозможен: на их обломках часто появляются новые сомнительные структуры, а псевдоюристы, которые обещают помощь, часто завлекают граждан в очередные авантюры. Вместо участия в сомнительных финансовых проектах опрошенные агентством "Прайм" эксперты рекомендуют повышать свою финансовую грамотность и не верить обещаниям мошенников, которые гарантируют вернуть деньги через суд.

Банк России в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. По его словам, последователи организаторов пирамиды "Кэшбери" продолжают делать попытки создания новых пирамид на принципах социальной инженерии, в то же время охоту на доверчивых псевдоинвесторов ведут компании, которые обещают вернуть потерянные деньги.

По словам члена ассоциации юристов России Александра Самарина, даже если организатор "пирамиды" будет найден и осужден, взыскать и вернуть деньги, скорее всего, не получится. "На самом деле, это (вернуть деньги, если пирамида "схлопнулась" — ред.) очень малореально. Если она уже схлопнулась и если очень сильно повезет, что организаторов этой пирамиды, причастных людей, которые стоят на верхушке, найдут, осудят и далее гражданскими исками потерпевшие в рамках уголовного дела или вне его взыщут эти деньги, и у него будут эти деньги, у организатора пирамиды – ну тогда да. Как вы понимаете, очень много "если" в данном случае. На моей памяти случаев, чтобы возвращали деньги, не было", — сказал Самарин.

"В случаях, когда жизнь финансовой пирамиды подходит (и даже подошла) к концу, реальный возврат денег становится практически невозможным. Однако имеются обратные примеры, поскольку фактически участник такой пирамиды участвует в игре, основанной на риске, когда деньги возвращаются (пусть и частично), чтобы подвигнуть к участию в "продолжении игры", но уже под новой вывеской", — говорит партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей.

Как рассказывал Лях, когда финансовая пирамида рушится, на ее обломках возникают более мелкие. Мошенники обещают обманутым гражданам вернуть деньги якобы за вполне скромную сумму, организовать судебный процесс с гарантией возврата инвестиций в пирамиду и придумывают другие ухищрения. Эксперты призывают не верить этим обещаниям.

"На самом деле, я не знаю, чем руководствуются эти фирмы. У юристов, адвокатов есть правило: нельзя гарантировать результат клиенту. Потому что, во-первых, решение принимают другие люди, и деньги отдают совершенно другие люди. Когда кто-то гарантирует получение денег, на мой взгляд, нужно насторожиться, потому что взыскать средства – еще не означает получить их", — говорит Самарин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект законопроект о возможности внесудебной блокировки сайтов финансовых пирамид. Предполагается, что скорость блокировки таких сайтов должна повыситься в разы, так как Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим мотивированным решением. Инициативы ЦБ позволят защитить граждан от попадания в финансовые ловушки, но если население не начнет осознавать риски от инвестирования в сомнительные структуры, через какое-то время возникнет новое поколение финансовых пирамид, сходятся во мнении эксперты.

"Последние инициативы ЦБ – вполне в русле управления рисками, чтобы наши граждане не попали в ловушки. Но есть ряд моментов, которые должны дополнять эти усилия. Во-первых, эти предложения должны получить достаточно быстро законодательное оформление. Второе обстоятельство – что досудебные блокировки счетов тоже требуют уточнения с точки зрения практического применения и технологии. Здесь, конечно, многое будет зависеть от коммуникации ЦБ с банкирами, чтобы опыт немедленно обобщался и принимался во внимание при последующих решениях", — считает советник Института современного развития Никита Масленников.

"Вопрос о том, чтобы не попасться на удочку финансовых мошенников – это всегда вопрос финансовой грамотности, которая отсутствует у подавляющего большинства населения в России. Поэтому и цветут пышным цветом различные организации, предлагающие "несметные богатства" за короткий срок. Ключевую роль тут играет, к сожалению, и бедность населения в России", — считает Гузей.

"Пожалуй главный фактор – для того, чтобы выстраивать эффективную систему управления рисками пирамид, необходимо существенное повышение финансовой грамотности населения. По статистике, относительно осведомленными в финансовых вопросах можно считать 38% совершеннолетнего населения страны. Это в среднем на треть ниже уровня, который сложился в развитых и ведущих развивающихся экономиках. Можно принимать какие угодно правовые постановления, но если уровень понимания рисков самими людьми останется на текущем уровне, это прямая гарантия того, что через какое-то время возникнут новые поколения финансовых пирамид", — соглашается Масленников.