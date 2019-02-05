МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В рамках состоявшегося во вторник Демо-дня первого российско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups эксперты и топ-менеджеры крупнейших компаний отобрали семь сильнейших стартапов, признанных наиболее перспективными для реализации на зарубежных рынках.

Среди них сервис аналитики и управления дистрибуцией цифрового контента Data Screen, AI-система поддержки принятия врачебных решений, основанная на анализе медицинских изображений "Третье мнение" и платформа для сбора и разметки данных Heartex.

"Сбербанку 177 лет и нам порой непросто себя переизобретать — для того, чтобы не проиграть тем компаниям, которым 9 лет или 30 лет, и которые сегодня уже стоят значительно дороже, чем все традиционные компании, зачастую даже вместе взятые, на рынке. И мы рады тому, что у нас есть возможность учиться у таких молодых компаний, как 500 Startups", — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Участники этих команд пройдут обучение в Кремниевой долине в США по программе Silicon Valley Exchange Program. Они презентуют свои проекты перед международными инвесторами и корпорациями в Сан-Франциско. Сбербанк также принял решение об инвестировании в них до 120 миллионов рублей.

Российский этап акселератора Сбербанка и 500 Startups продолжался 10 недель. Его участниками стали проекты в сфере электронной коммерции, телемедицины, облачных технологий, Lifestyle, больших данных, искусственного интеллекта. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами, прошли обучение по оригинальной программе акселератора.