МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китайским инвестором, планировавшим покупку Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), является банк "Лунцзян" (Longjang bank corporation), однако он не успел пройти все необходимые процедуры одобрения сделки в своей стране и отказался от участия в аукционе, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Соответствующее предложение он получил от российского банка "Солидарность", чей план финансового оздоровления в стратегической части подразумевает ориентацию на Китай. Российский банк не обладает достаточным капиталом для совершения сделки, поэтому он сделал предложение китайскому банку войти в капитал АТБ в пропорции 75:25.

Банк "Лунцзян" ранее сотрудничал с АТБ по обслуживанию клиентов и, будучи заинтересованным в усилении своих позиций, подал ходатайство на его приобретение китайскому регулятору, сообщил изданию один из собеседников. Однако из-за долгих процедур согласований, занимающих до полугода, в январе китайский банк понял, что не успевает принять участие в аукционе, и отказался от сделки.

Впрочем, основные российские претенденты на АТБ — МКБ и Совкомбанк — могут также отказаться от участия в аукционе из-за невозможности провести полноценный due diligence, а также заключить договор, в котором описана ответственность ЦБ как продавца, пишет газета. По информации издания, на сегодняшний день ситуация не изменилась, несмотря на то что аукцион состоится уже 14 марта.

Если в торгах примет участие только один инвестор, то они будут признаны несостоявшимися. Банк "Лунцзян" в этом случае сможет подать повторную заявку китайскому регулятору и по ускоренной процедуре получить согласование, чтобы принять участие в повторных торгах, говорит один из собеседников.