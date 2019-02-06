МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Банк России опубликовал указание, в котором определены показатели, позволяющие условно разделить профессиональных участников рынка ценных бумаг на малых, средних и крупных, сообщает регулятор.

"Принятие данного нормативного акта – первый шаг в реализации одобренной Банком России концепции и "дорожной карты" по внедрению пропорционального регулирования и надзора за некредитными финансовыми организациями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деление профучастников на категории осуществляется на основе ряда простых показателей. К ним относятся объем сделок, заключенных при осуществлении брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению, количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание и доверительное управление, стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в депозитарии, количество лиц, которым в регистраторе открыты лицевые счета, где учитываются ценные бумаги. Такой минимальный набор показателей позволит профучастникам самостоятельно относить себя к той или иной категории и тем самым выбирать степень регуляторной нагрузки для своего бизнеса, поясняет ЦБ.

При этом в нормативном акте введены первые разграничения в зависимости не только от вида лицензии, но и объема бизнеса. С 1 октября 2020 года вступает в силу норма, которая устанавливает обязанность осуществлять внутренний аудит только для крупных профессиональных участников. И только крупные регистраторы будут обязаны формировать совет директоров и обеспечивать региональное присутствие. Также дифференцируются требования к минимальной численности квалифицированных работников для депозитариев в зависимости от выбранной категории. Основные положения указания вступают в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.