КИШИНЕВ, 6 фев — ПРАЙМ. Венгерский банк OTP Bank Group заключил соглашение с группой Societe Generale о покупке мажоритарного пакета акций молдавского Mobiasbanca, сообщает в среду пресс-служба Национального банка (ЦБ) Молдавии.

"OTP Bank Group — одна из самых больших банковских организаций Венгрии и третья по величине в Центральной и Восточной Европе — планирует прийти с инвестициями в Республику Молдова. Между OTP Bank и Societe General был заключен договор о приобретении мажоритарного пакета акций Mobiasbanca", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению OTP Bank Group, речь идет о покупке 87,85% акций Mobiasbanca.

Сделка будет возможна только после того, как OTP Bank запросит и получит предварительное письменное разрешение ЦБ Молдавии. В этом случае смена акционера в Mobiasbanca — Groupe Societe Generale не повлияет на деятельность банка, он будет продолжать работать в обычном режиме и предоставлять все услуги, в том числе связанные с депозитами, кредитованием и расчетными операциями, отмечают в Нацбанке.

OTP Bank Group обладает 30-летним опытом и работает в девяти европейских странах. Уточняется, что в Молдавии он предлагает в приоритетном порядке модернизировать продукты и услуги для вкладчиков и клиентов и обеспечить прозрачное и эффективное корпоративное управление.