МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Банк России опубликовал указание, направленное на повышение эффективности инвестиционной деятельности и расширение инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает регулятор.

"Так, уточняются критерии, при соблюдении которых НПФ разрешается приобретать акции российских компаний в ходе их первичного публичного предложения инвесторам. В частности, совокупная стоимость акций, впервые предлагаемых к публичному приобретению, должна быть не менее 50 миллиардов рублей, при этом НПФ может приобрести не более 5% от общего числа таких акций. Кроме того, эмитенту акций должен быть присвоен определенный уровень рейтинга", — говорится в сообщении.

Дополнительно документ разрешает НПФ инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга при условии, что третьей стороной концессионного соглашения является регион РФ.