МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подверг критике существующую в России комиссию, которую берут банки за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг) в размере 3%. Глава государства назвал ее слишком высокой.

"В некоторых странах комиссия еще ниже — не 0,3%, а для дебиторки 0,2%. У нас 3%. Конечно, это слишком много. И конечно, это квазиналог. Электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами, просто гигантскими. Поэтому здесь запретами ничего не сделаешь. Это будет просто ограничитель роста", — заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Деловой России".

"Коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят те люди, которые должны этим заниматься. Уверен, что они будут реагировать, во всяком случае это будет являться предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества", — добавил Путин.