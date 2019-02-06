МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Завершившийся 2018 год оказался для российского банковского сектора достаточно удачным. Объем активов за год вырос на 10,4% в номинальном выражении, что стало лучшим по темпам прироста результатом за последние три года. В частности, в 2017 году активы выросли на 6,4%, по итогам 2016 года суммарные активы и вовсе снизились — на 3,5%. Таким образом, темпы прироста активов в 2018 году продолжили достаточно быстро восстанавливаться после провального 2016 года. С другой стороны, темпы прироста хоть и восстанавливаются, но текущий их уровень значительно уступает периоду бурного роста, который наблюдался с 2009 по 2015 годы, когда среднегодовой прирост составлял 28%.

В 2018 году фактор валютной переоценки оказал достаточно сильное влияние на динамику активов. Без учета валютной переоценки темпы прироста в 2018 году составили 6,2%. Для сравнения, в 2017 году переоценка почти не повлияла на динамику активов, а реальные темпы прироста составили 7,7%. При этом реальная поквартальная динамика активов в 2018 году достаточно сильно отличалась в первой и второй половинах года. В частности, в первом квартале 2018 года активы в реальном выражении снизились на 1,7%, однако уже во втором квартале снижение сменилось приростом (+1,5%). В третьем и четвертом кварталах динамика активов в реальном выражении продолжила улучшаться, а темпы прироста составили +1,9% и +4,4%. Стоит отметить, что реальная динамика активов в четвертом квартале оказалась рекордной не только в 2018 году, но и в целом с 2015 года. Учитывая такую тенденцию, можно ожидать более высокие темпы прироста в 2019 году относительно результата 2018 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2019 году прирост в реальном выражении составит +7-9%.

В абсолютных величинах объем активов в 2018 году вырос на 8,9 триллиона рублей, и на 1 января 2019 года составил 94,1 триллиона рублей. Таким образом, в 2018 году был взят уровень в 90 триллионов рублей. Для сравнения, уровень в 10 триллионов рублей был достигнут в далеком 2006 году, а в 1 триллион рублей – в 1998 году. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году с высокой долей вероятности суммарные активы российских банков превысят 100 триллионов рублей.

Соотношение активов банков и ВВП в прошлом году опять снизилось и показало минимальное значение с 2013 года. На конец 2018 года суммарные активы банковской системы составляли 90,8% от ВВП за прошедший год против 92,5% по итогам 2017 года. При этом в 2015 году это соотношение было на уровне 100%. Таким образом, несмотря на рост активов и быстрое увеличение кредитования в 2018 году, роль банковского сектора в экономике даже немного снизилась. И остается большой вопрос, как скоро банкам удастся обновить рекорд 2015 года?

Отзыв лицензий продолжает оказывать заметное влияние на динамику активов, однако воздействие этого фактора снизилось в прошедшем году. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2018 году, по состоянию на 1 января 2018 года, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 508 миллиардов рублей. Тогда как в 2017 и 2016 годах активы банков принудительно лишенных лицензий составляли 1,21 и 1,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, российский банковский сектор в 2018 году недосчитался порядка 0,6 процентного пункта прироста активов в номинальном выражении против порядка 1,5% в каждом из двух предыдущих годов.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, сокращение игроков на банковском рынке продолжится и в 2019 году, и банковский сектор недосчитается порядка 35-50 банков. Однако объем активов у этих банков будет небольшой, и как следствие влияние фактора «расчистки» на динамику активов продолжит быть небольшим.

КРУПНЫЕ БАНКИ ПОКАЗЫВАЮТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2019 года. В рейтинге представлены данные по 480 кредитным организациям России, с действующими лицензиями на 6 февраля 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в 2018 году объем активов в номинальном выражении вырос у 293 кредитных организаций, или у 61% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, в 2017 году доля банков с приростом была немного меньше – 60%, а 2016 году – 50,5%. Таким образом, доля банков с приростом активов немного увеличилась относительно предыдущего года и в целом находится на достаточно неплохом уровне. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году доля банков с приростом активов, скорее всего, еще дополнительно вырастет, однако значительного увеличения ждать не стоит, и по итогам года доля таких банков составит порядка 64-68%.

Стоит отметить, что разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. Результаты исследования свидетельствуют, что доля банков с положительной динамикой активов снижается по мере снижения размера. В частности, среди банков, попавших в ТОП-50, 82% характеризовались положительными темпами роста активов по итогам 2018 года. Тогда как у банков, расположившихся с 51 по 100 места,и с 101 по 150 места таких было меньше – 74% и 72% соответственно. При этом среди банков со 151 по 200 места рост активов наблюдался у 60% кредитных организаций. В свою очередь, среди банков, занимающих в рейтинге места с 201 по 480, объем активов увеличился только у 53,2% кредитных организаций. Таким образом, явно прослеживается тенденция, что крупные банки намного чаще демонстрируют рост относительно средних и небольших кредитных организаций.

В денежном выражении также в более выгодном положении оказались крупные банки. В частности, у наиболее крупных банков из ТОП-100 суммарный прирост активов в 2018 году составил 18,6%. При этом у банков из второй сотни (со 101 по 200 места) объем активов вырос значительно меньше – 4%. Таким образом, из-за хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. В частности, доля ТОП-100 банков в суммарных активах по итогам 2018 года выросла на 1 процентный пункт — до 96,3%, а доля ТОП-50 банков выросла на 1,4 процентного пункта — до 91,5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе темпы консолидации активов российского банковского сектора продолжат оставаться на относительно высоком уровне.

2018 ГОД СТАЛ УСПЕШНЫМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ

Все типы банков по форме собственности характеризовались приростом активов в 2018 году. При этом благодаря наибольшему приросту укрепить свои позиции смогли государственные банки. В частности, суммарный прирост активов госбанков за год составил 19,6% против 16,6% и 14% у иностранных и частных банков соответственно. Однако можно сказать, что в прошедшем году результаты были относительно близкими. Хорошая динамика активов государственных банков связана с консолидацией ряда государственных банковских групп и передачей активов в рамках санаций.

Согласно результатам исследования, первая десятка банков за прошедший год изменилась достаточно сильно, что стало следствием неоднородного роста активов у ряда кредитных организаций. Стоит отметить, что динамика активов в первой десятке варьировалась в широком диапазоне от +173% до —28% по итогам 2018 года. Наибольшим приростом активов характеризовался банк "Траст", активы которого за год выросли почти в 3 раза. Значительные темпы прироста у этого банка обусловлены созданием на его основе банка/фонда плохих долгов и передачей на его баланс непрофильных активов ряда других санируемых банков, а также активов Рост банка.

Вторым по темпам прироста стал ВТБ, его темпы прироста составили 43,1%, что связано с объедением кредитных организаций в рамках Группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) в начале 2018 года. С другой стороны, достаточно сильное снижение активов в первой десятке продемонстрировал также санируемый банк "ФК Открытие", объем активов которого в 2018 году снизился на 27,7%. Стоит отметить, что только банк "ФК Открытие" в первой десятке характеризовался снижением активов по итогам года.

Стоит отметить, что за последний год первая десятка банков стала почти полностью государственной. Если на середину 2017 года в первой десятке было 6 государственных банков и четыре частных, на 1 апреля 2018 года – два частных и один иностранный, против семи государственных, то в текущем рейтинг остались лишь два частных банка в ТОП-10, против восьми государственных банков. Скорее всего, наблюдаемая тенденция не получит дальнейшего развития, и возможно, по итогам в 2019 года количество госбанков в ТОП-10 сократится на 1 или 2 банка.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался банк ВТБ, объем активов которого по итогам 2018 года вырос на 4,3 триллиона рублей. Стоит отметить, что впечатляющий прирост активов банка стал следствием завершения в начале года присоединения банка ВТБ 24. При этом объем активов ВТБ 24 на последнюю дату составлял 3,8 триллиона рублей, таким образом, значительная часть прироста у второго по размеру банка Центральной и Восточной Европы объясняется эффектом слияния с дочкой, а не органическим ростом.

Вторым и третьим по приросту объема активов в 2018 году стали Сбербанк и банк "Траст", активы которых выросли на 3,9 и 1,1 триллиона рублей соответственно. Кроме того, хороший результат показал НКЦ (Национальный Клиринговый Центр), объем активов у него увеличился так же на 1,1 триллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров по абсолютной динамике активов Газпромбанк (Банк ГПБ), активы которого за 2018 год выросли на 0,8 триллиона рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций по итогам 2018 года была у МБ Банк, активы которого выросли в 2,9 раза, что позволило банку попасть в ТОП-100 по объему активов и занять 72-е место на 1 января 2019 года. Хороший результат этого банка объясняется привлечением средств нерезидентов (скорее всего иранских клиентов), с последующим размещением этих средств на счета в Центробанке РФ.

Вторым по темпам прироста активов стал банк "Траст", активы которого выросли в 2,7 раза, таким образом, банк смог занять 8-е место в рейтинге (+12 позиций). Третьим по динамике активов стал санируемый Банк АВБ, объем активов у которого вырос в 2,6 раза (+26 позиций, 30-е место). Стоит отметить, что еще 8 банков из первой сотни по объему активов характеризовались темпами прироста активов более чем на 40% по итогам 2018 года.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, скорее всего, предстоящий год также окажется достаточно успешным для российских банков в части динамики активов. Однако очень быстрых темпов прироста ждать не стоит. При этом относительно высокая инфляция может помочь банкам увеличить номинальные темпы прироста активов, хотя реальные вряд ли будут сильно выше результата 2018 года. На этом фоне концентрация активов продолжит расти и может даже ускориться.