МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), одного из крупнейших банков Сибири и Дальнего Востока, говорится в материалах ведомства.

"В ФАС России 23 января 2019 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению "Московским кредитным банком" 99,9% голосующих акций "Азиатско-Тихоокеанского банка", — говорится в сообщении.

"Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства", — уточняет ФАС.

Ранее ходатайство на покупку АТБ подал Совкомбанк.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Эти акции ЦБ планирует выставить на открытый аукцион 14 марта и продать АТБ минимум за 6 миллиардов рублей.

В конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что письменную заинтересованность в участии в открытом аукционе проявили три структуры, в одном случае есть участие иностранного инвестора.