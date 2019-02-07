МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2019 года выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 73,7 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь составила 86,8 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 73,7 миллиарда рублей", — говорится в материалах банка.

Что касается вкладов, то в январе вклады населения по РСБУ сократились на 3,3% — до 12,604 трлн рублей на 1 февраля 2019 года, средства юрлиц выросли на 4,1%, до 7,269 трлн рублей.

"Средства физических лиц в реальном выражении сократились в январе на 326 миллиардов рублей, или на 2,5%, за счет сезонного оттока средств со счетов банковских карт в новогодний период, что меньше оттока прошлого января. Отток средств физических лиц был полностью компенсирован притоком средств на счета юридических лиц: 440 миллиардов рублей, или 6,3% в реальном выражении. В результате совокупные средства клиентов за январь выросли в реальном выражении на 0,6%", — говорится в сообщении.

Кредитование населения выросло на 1%, корпоративного сектора — снизилось на 2%.

Кредиты населению по состоянию на 1 февраля текущего года выросли до 6,234 триллиона рублей с 6,17 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юридическим лицам на 1 февраля снизился до 13,293 триллиона рублей с 13,57 триллиона на начало года.

В январе банк выдал рекордный для этого месяца объем кредитов частным клиентам – 220 миллиардов рублей. Корпоративным клиентам выдано 670 миллиардов рублей.