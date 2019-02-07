МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Рост розничного кредитования создает риски повторения кризиса 2014 года, но в настоящее время они слабее, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".

"Быстрый рост объема розничных кредитов в России вызывает опасения, что он может привести к повтору кризиса с качеством активов, который был в 2014 году… Риски от ситуации с розничными кредитами слабее, чем в прошлый кризис", — указывается в документе.

"Может ли в России в ближайшие 12-18 месяцев повториться кризис с качеством активов из-за потребительской задолженности? Нет, мы не ожидаем значительного ухудшения качества розничных кредитов в ближайшие 12-18 месяцев. Объем незакрытых кредитов все ещё снижается, не только в процентном, но и абсолютном выражении, что означает, что кризис с качеством активов, если и возможен, то произойдет не скоро", — пишет Moody's.

Помимо этого в отчёте указывается, что текущий рост объема кредитов более медленный, чем в 2012-2013 годах, процентные ставки также низкие в сравнении с тем периодом, а портфели розничных кредитов банков в основном низкорисковые. К тому же, банковская система РФ способна абсорбировать убытки от плохих кредитов, пишет агентство.

Банк России в период начавшегося в 2014 году финансово-экономического кризиса принял ряд мер по ограничению валютного кредитования населения. В частности, регулятор в 2015 году ужесточил требования к валютному кредитованию ипотеки, вдвое увеличив коэффициенты риска — со 150 до 300%. Тем самым, валютная ипотека стала невыгодной для банков. Также регулятор повысил коэффициенты риска по кредитам на цели приобретения недвижимости до 150% со 130%, по требованиям к экспортерам — до 110% со 100%, по прочим требованиям в иностранной валюте — до 130% со 110%. Указанные коэффициенты применяются к кредитам, выданным после 1 июля 2018 года.

Регулятор в разгар финансового кризиса на фоне обвала рубля и снижения цен на нефть в декабре 2014 года также резко повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, что позволило снизить волатильность на финансовом рынке и за счёт повышения привлекательности депозитов остановить бегство вкладчиков из банков.