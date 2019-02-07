МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Открытие" по МСФО в 2018 году составила 90 миллиардов рублей против убытка в 426,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из материалов банка.

Банк России в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.

По данным банка, на 1 января 2019 года портфель работающих кредитов банка "Открытие" после объединения с Бинбанком составил 589 миллиардов рублей, из них на кредиты юрлицам приходится 400 миллиардов рублей, кредиты физлицам — 189 миллиардов рублей.

Средства клиентов объединенного банка на 1 января составили 1,275 триллиона рублей, что больше результата 2017 года в 1,4 раза. При этом 860 миллиардов рублей приходится на средства физлиц, 415 миллиардов рублей — средства юрлиц.

Активы группы "Открытие" на 1 января увеличились до 2,7 миллиарда рублей, при этом активы самого банка "Открытие" после объединения с Бинбанком выросли до 2 миллиардов рублей.