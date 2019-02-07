МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Госрегулирование комиссий за безналичные операции приводит не только к снижению их доли, но и к росту стоимости банковских услуг для клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Президент РФ Владимир Путин накануне раскритиковал высокие комиссии банков за прием платежей по картам — назвал его "квазиналогом". По его словам, существующая в РФ комиссия за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг) в размере 3% является слишком высокой, эту проблему властям необходимо решать с привлечением бизнес-сообщества.

В НСПК отметили, что размер торговой уступки не является зоной регулирования платёжной системы, это отношения между конкретным банком и торгово-сервисным предприятием. "Комиссия, которая взимается с торгово-сервисного предприятия, позволяет банкам-эквайрерам покрывать издержки на обеспечение удобных платежных технологий и стимулирование безналичных расчетов, а также формировать, поддерживать и развивать в целом всю сложнейшую инфраструктуру осуществления безналичных розничных платежей", — сказали в НСПК.

"Опыт государственного регулирования комиссий за операции по картам в ряде европейских и других стран показывает, что такой подход приводит не только к снижению доли безналичных расчетов, но и к росту стоимости банковских услуг для клиентов", — подчеркнули в компании.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. На сегодня в России выпущено уже более 45 миллионов национальных платежных карт, что составляет 17% от общей эмиссии на российском платежном рынке.