МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американская финансовая компания BB&T и американский банковский холдинг SunTrust Banks объединятся, создав шестую по величине банковскую холдинговую компанию в стране, сообщается в релизе BB&T.

"SunTrust Banks, Inc. и BB&T Corporation объявили сегодня о том, что советы директоров обеих компаний единогласно утвердили окончательный вариант соглашения о равноправном слиянии на общую сумму примерно 66 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объединенная компания станет шестым по величине банком США по размеру активов и депозитов. Она будет работать под новым названием, которое будет определено до закрытия сделки в четвертом квартале текущего года. Места в совете директоров и управленческой команде нового банка будут равномерно распределены между представителями BB&T и SunTrust. Его штаб-квартира будет находится в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.

Компании ожидают, что синергетический эффект от сделки составит не менее 1,6 миллиарда долларов к 2022 году.

"Это настоящее слияние равных, которое позволит объединить лучшее от обеих компаний для создания крупнейшего финансового института будущего", — приводятся в релизе слова генерального директора BB&T Келли Кинга (Kelly S. King).

BB&T — одна из крупных холдинговых компаний, предоставляющая финансовые услуги в США. Штаб-квартира расположена в городе Уинстон-Салеме, штат Северная Каролина. Банковский холдинг SunTrust Banks был создан в 1891 году, его штаб-квартира расположена в Атланте.