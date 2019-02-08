МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 6 февраля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 194 миллиона долларов, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Среди группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) Бразилия показала один из лучших результатов с притоком в 460 миллионов долларов. Слабый результат показала Турция с притоком в 8,8 миллиона долларов. Приток в Китай составил 805 миллионов долларов. Россия оказалась в середине группы с притоком в 194 миллиона долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 167 миллионов долларов, а активные — в 26,9 миллиона долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), зафиксировали приток в 32,1 миллиона долларов, фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) — приток в 149 миллионов долларов.

Приток в фонды развивающихся рынков замедлился до 3,2 миллиарда долларов с 4,5 миллиарда долларов неделей ранее. Приток в фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 3,1 миллиарда долларов.

"В начале отчетной недели развивающиеся рынки извлекли выгоду от повышенного интереса инвесторов к риску, вызванного заявлениями ФРС США, но затем импульс замедлился на фоне нескольких новых факторов: возобновившихся опасений по поводу торгового спора между США и Китаем, Brexit, экономического роста Европы и других", — указывается в отчете.