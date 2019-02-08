МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России 8 февраля согласовал реорганизацию в форме присоединения негосударственного пенсионного фонда "Доверие" к НПФ "Сафмар", говорится в сообщении регулятора.

Все процедуры по реорганизации НПФ "Доверие" в форме присоединения к НПФ "Сафмар" завершатся в первом квартале 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе НПФ "Сафмар".

В фонде отметили, что реорганизация фондов группы не повлечет никаких сложностей для их клиентов: НПФ "Сафмар" продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенного НПФ "Доверие".

НПФ "Сафмар" является дочерней компанией "Сафмар Финансовые инвестиции" — инвестиционного холдинга с фокусом на финансовый сектор экономики. Холдинг входит в группу "Сафмар", одну из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающую активы финансового сектора (страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды) коммерческую недвижимость и девелопмент, нефтегазовые компании, а также другие нефинансовые активы.