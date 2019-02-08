МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Банк России подозревает бывшее руководство московского "Банка торгового финансирования" (БТФ), у которого ранее отозвал лицензию, в выводе активов путем кредитования сомнительного заемщика, сообщает регулятор.

"Временная администрация… установила в действиях должностных лиц банка признаки проведения операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования связанного с банком заемщика, не обладающего способностью исполнить свои обязательства", — говорится в сообщении.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки преступлений, направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК РФ, добавляет регулятор.

Банк России с 28 сентября отозвал лицензию у БТФ в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 2,419 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,945 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка — около 526 миллионов рублей.

В декабре ЦБ уже также сообщал, что временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов путем приобретения недвижимого имущества по завышенной стоимости.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2018 года занимал 292-е место в банковской системе РФ.