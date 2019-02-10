МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала новых счетов в Газпромбанке, заявили журналистам в российском банке, комментируя сообщение агентства Рейтер.

Агентство ранее в воскресенье сообщило со ссылкой на источники, что PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США и дает инструкции клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка.

"Информация агентства Рейтер не соответствуют действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компанией мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию", — говорится в релизе Газпромбанка.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.