МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование механизма ликвидационного неттинга, который позволяет сокращать кредитные риски сторон по финансовым договорам и способствует развитию финансового рынка РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ликвидационный неттинг – это специальный механизм подсчета окончательной суммы долга по совокупности встречных финансовых сделок, объединенных единым рамочным договором. Институт ликвидационного неттинга был введен в законодательство РФ в 2011 году. По результатам правоприменительной практики возникла необходимость совершенствования и уточнения ряда норм.

В связи с этим законопроектом вносятся изменения в законы "О банках и банковской деятельности" и "О несостоятельности (банкротстве)", которыми устраняется неоднозначное толкование допустимости ликвидационного неттинга в рамках различных процедур банкротства и обеспечивается единообразное регулирование этого механизма. "Реализация предложенных мер позволит снять дополнительные юридические риски для участников оборота и позволит повысить привлекательность российского финансового рынка в целом", — поясняет кабмин.

Законопроект содержит изменения, направленные на защиту ликвидационного неттинга при оспаривании действительности одного или нескольких финансовых договоров, заключенных в рамках генерального соглашения (единого договора) или правил клиринга.

При этом исключается возможность необоснованного оспаривания ликвидационного неттинга и финансовых договоров, заключенных для обеспечения исполнения обязательств из производных финансовых инструментов, как сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одним кредиторам перед другими по основаниям, предусмотренным статьей 61 закона о банкротстве. Эта статья касается пересмотра определений арбитражного суда, вынесенных по итогам рассмотрения разногласий в делах о банкротстве.

Помимо этого, закрепляется возможность использования механизма ликвидационного неттинга в отношении нескольких нетто-обязательств, выявленных из различных генеральных соглашений (единых договоров) или правил клиринга.