МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия заняла 9-е место среди стран G20 в рейтинге финансовой грамотности населения по результатам исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина РФ и Всемирного банка. Ключевые результаты исследования представлены на сайте Вашифинансы.ру.

Исследования уровня финансовой грамотности проводились во всех 85 субъектах РФ в июле 2018 года. В ходе исследования опрошено 85 тысяч респондентов.

"Индекс финансовой грамотности населения России составил 12,12 балла при возможном максимуме в 21 балл. По этому показателю наша страна занимает 9-е место среди стран G20 ("Большой двадцатки"). Средняя оценка финансовой грамотности по странам G20 – 12,7 балла. Среди стран "двадцатки" индекс финансовой грамотности выше всего во Франции (14,9) и Канаде (14,6), а ниже всего – в Италии (11,0) и Саудовской Аравии (9,6)", — сказано в исследовании.

Его авторы пришли к выводу, что у россиян примерно до 30 лет происходит накопление знаний, навыков и установок, ведущих к росту финансовой грамотности. К 30 годам индекс достигает показателя около 12,5 и держится на этом уровне примерно до 45 лет. После чего рост индекса прекращается и начинается его плавное снижение вместе с увеличением возраста.

Средние значения индекса у мужчин и женщин различаются мало: 12,06 у мужчин и 12,18 у женщин. Примерно до 40 лет гендерные различия в индексе почти незаметны (в пределах 0,15 балла), но после 40 лет явно выраженным становится превосходство женщин (до 0,5 балла). Авторы исследования связали это с тем, что женщины больше вовлечены в финансовую деятельность семьи: планирование регулярных расходов, организацию финансирования иждивенцев и т.д.