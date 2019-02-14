МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк "Траст" требует в арбитражном суде Москвы признать незаконной сделку по внесению прежним руководством "Рост банка" (в настоящее время присоединен к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов. "Траст" требует также применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с "Рост Инвестиций" 205 миллиардов рублей. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры "Рост банка" — Шишханов, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

Как заявил ранее в суде представитель "Траста", внесение в уставный капитал "Рост Инвестиций" денежных средств было нацелено на вывод активов. "Приобретались ценные бумаги иностранных офшорных компаний. Они были зарегистрированы на территории республики Кипр, и конечными бенефициарами являлись Шишханов и Гуцериевы", — сказал представитель "Траста".

По словам истца, в результате этих сделок, совершенных в течение трех недель, на балансе "Рост банка" вместо денег оказались ценные бумаги кипрских компаний. "Мы полагаем, что имел место единый умысел. Изначально при внесении денежных средств в уставный капитал ("Рост Инвестиций") уже преследовалась цель не увеличения уставного капитала, а перечисления денежных средств в офшорные компании, которые контролировались бенефициарами "Рост банка", — заявил представитель истца.

Представитель ответчика ООО "Рост Инвестиции" иск не признал, но свою позицию пока не изложил. Представитель Шишханова иск также не признал. Он заявил, что внесение денежных средств в уставный капитал дочерней компании в принципе не может нанести вред. По словам представителя Шишханова, истец хочет доказать, что оспариваемая сделка недействительна, поскольку последующие сделки являются недействительными. "Это очень странный подход, который не выдерживает критики и не основан на Гражданском кодексе", — сказал юрист. Он предположил, что последующие сделки могла бы оспаривать компания "Рост Инвестиции", которая является стопроцентной "дочкой" банка и была участником этих сделок.

Суд в четверг привлек к делу в качестве третьего лица кипрскую компанию Olekit investments ltd, чьи облигации были предметом последующих сделок "Рост Инвестиций" с иностранными компаниями. По словам представителя кипрской компании, денежные средства на увеличение уставного капитала "Рост Инвестиций" и последующую покупку ценных бумаг были получены "Рост банком" по межбанковскому кредиту от Бинбанка. Представитель Olekit investments поддержал исковые требования, заявив, что покупка "дочкой" банка низколиквидных бумаг не имела экономической целесообразности. Суд по просьбе истца отложил слушания на 22 февраля.

Арбитраж Москвы в настоящее время рассматривает еще один аналогичный иск "Траста". В нем банк просит признать незаконной сделку по внесению "Рост банком" 50 миллиардов рублей в уставный капитал ООО "Рост капитал".

Банк России в ноябре 2014 года принял решение о санации "Рост банка", входившего на тот момент в топ-100 в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.