МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JP Morgan Chase, объявил о выпуске собственной криптовалюты — JPM Coin, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на банк.

Цифровая валюта JPM Coin будет служить инструментом мгновенной оплаты между клиентами банка, говорится в сообщении телеканала. Ожидается, что её тестирование начнется через несколько месяцев.

При этом, по замечанию телеканала, криптовалюта станет первой, выпущенной крупным американским банком, который теперь ожидает, что статус первопроходца и большая доля рынка (JP Morgan Chase обслуживает 80% компаний из списка Fortune 500) дают ему преимущества в этой технологии, даже если другие банки также начнут создавать свои цифровые валюты.

Отношение официальных властей к криптовалютам, в частности, биткоину, остается неоднозначным: одни называют его финансовой пирамидой, другие — признают легальным платежным средством. В разных странах его пытались по-разному регулировать, а в некоторых — даже полностью запретить.

В то же время отношение к таким инструментам со стороны многих банков меняется в лучшую сторону. Так, в декабре издание Nikkei Asian Review сообщало, что японский банк Mizuho Financial Group планирует выпустить собственную криптовалюту, запуск которой может состояться в марте.

Любопытно, что в сентябре 2017 года глава самого JP Morgan Chase Джейми Даймон назвал криптовалюты мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Нидерландам во времена "тюльпанной лихорадки". Но затем он заявил в эфире телеканала Fox Business, что сожалеет о своих предыдущих комментариях по этому поводу.