СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. ВТБ изменил планы по интеграции банка "Возрождение", пока он будет оставаться самостоятельным в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава госбанка Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Это секрет. У нас были одни планы, потом они переигрались на другие. Пока банк будет оставаться самостоятельным на ближайшие несколько месяцев, не начинаем интеграцию. Может быть и не будет интегрирован в банк ВТБ", — ответил он на вопрос, какие планы у ВТБ по интеграции банка "Возрождение".

Зампред правления банка Анатолий Печатников заявил журналистам, что ВТБ скоро объявит принудительный выкуп акций, чтобы довести свою долю до 100%. "Мы собрали больше 96,3% акций, сейчас объявим принудительный выкуп и будем 100-процентным акционером", — сказал он.

ВТБ стал владельцем 85% акций банка "Возрождение" в октябре прошлого года. В начале февраля банк довел долю до 96,3%. Завершить интеграцию "Возрождения" планировалось в 2020 году.